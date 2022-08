Gerard Piqué, primo bacio con la nuova fiamma

Anzi, secondo le voci sarebbe stata proprio una relazione extraconiugale del calciatore a determinare la fine del suo matrimonio con la cantante. Quelle che sembravano solo chiacchiere trovano conferma nelle foto pubblicate dai media spagnoli, in cui si vede il calciatore baciare Clara Chia Martì, studentessa 23enne, durante un concerto.

Leggi Anche Shakira, i tradimenti di Piquè scoperti da un investigatore privato

Nelle foto "rubate" durante il concerto di Dani Martin, Gerard Piqué e Clara Chia Martì sembrano piuttosto affiatati. Il calciatore la stringe e la bacia teneramente e lei sorride felice. E' stato "Socialité", programma spagnolo di gossip che va in onda su Telecinco, a pubblicare le prime foto della coppia. "Si sono scambiati coccole davanti a tutti" hanno affermato durante la trasmissione, riportando le parole di alcuni testimoni. "Il loro atteggiamento è rilassato, dando la sensazione di non essere in una fase iniziale" hanno aggiunto.

A confermare l'ipotesi di una frequentazione iniziata da tempo ci aveva pensato il Sun. "Gerard Piqué e Clara Chia Martì si vedono da mesi. Lei è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio. Tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta", ha scritto il tabloid britannico.

La relazione tra Gerard Piqué e Clara Chia Martì sembra essere stata proprio la causa scatenante della fine del matrimonio tra il calciatore e Shakira. La popstar pare abbia raccolto prove dell'infedeltà del suo ex facendolo pedinare da un investigatore privato. Si vocifera anche di messaggi compromettenti che la cantante avrebbe trovato sul cellulare di Piqué, in cui lui definiva Clara la sua "first lady".

Mentre la giovane studentessa sembra abbia lasciato il lavoro di cameriera e barista, dopo le voci sulla relazione con il calciatore, Piqué ha attirato su di sé sia le critiche dei fan della cantante colombiana che gli sfottò dei tifosi allo stadio: il difensore centrale del Barcellona è stato infatti fischiato durante il "Clasico" amichevole di fine luglio, che ha visto opposto la compagine catalana al Real Madrid.