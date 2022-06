Shakira e Piquè si separano, è ufficiale: "Chiediamo rispetto per i nostri figli"

Lo hanno confermato i diretti interessati con una nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: “Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione", si legge nella dichiarazione.

Ana de Armas in vacanza in Italia

Leggi Anche Shakira e Piquè a un passo dall'addio, il calciatore avrebbe tradito la cantante con una ventenne

Shakira e Piquè si erano conosciuti e innamorati nel 2010 in Sud Africa: lui lì con la nazionale spagnola, lei per cantare l'inno ufficiale dei Campionati del Mondo di Calcio. Poi sono seguiti 12 anni di amore che hanno portato anche alla nascita di due figli, Milan e Sasha, venuti al mondo nel 2013 e nel 2015. Il matrimonio non è mai arrivato. "Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua ragazza. È come quel frutto proibito, preferisco tenerlo attento e pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento", aveva dichiarato la popstar.

L'annuncio della cantante colombiana e dal giocatore del Barcellona fanno seguito alle indiscrezioni che circolavano da qualche giorno, prima attraverso El Periodico in Spagna e poi rilanciate in tutto il mondo: lui l'avrebbe tradita con una studentessa ventenne. Piqué avrebbe già lasciato da un mese la casa di famiglia, vivendo da solo nell’appartamento dove la coppia era stata agli inizi della storia. Il giornale spagnolo in più ha descritto il 35enne difensore centrale come "slegato e fuori controllo", in giro per i nightclub della città catalana a godersi la vita notturna insieme al compagno di squadra Riqui Puig.