Shakira e Piquè a un passo dall'addio, il calciatore avrebbe tradito la cantante con una ventenne

A lanciare la clamorosa indiscrezione è "El Periodico" che svela come a far esplodere la relazione di 12 anni tra la cantante e il calciatore del Barcellona, sia stata l'infedeltà di quest'ultimo. Da settimane il campione si sarebbe trasferito nel suo vecchio appartamento da scapolo.

Ma chi è la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Piquè mandando in fumo la sua relazione con Shakira?Si tratterebbe, stando a "El Periodico" di una giovane, "una bionda ventenne, che studia e lavora come hostess di eventi", con la quale il giocatore sarebbe stato visto più volte frequentare night club fino a notte fonda.

Tra la cantante e il calciatore la crisi era nell'aria. "Alla scuola dei figli si fanno vedere insieme ancora come una coppia ma la realtà sarebbe un'altra. Da mesi i due non pubblicano foto di coppia sui social e ad aprile Shakira ha fatto un periodo di vacanze ad Ibiza da sola insieme ai figli.

"El Periodico" conclude scrivendo: "Sia Shakira sia Piquè hanno in programma di rilasciare una dichiarazione per spiegare la presunta slealtà. Non sappiamo se siamo vicini a una smentita o se annunceranno che si stanno separando, ma certo i due stanno attraversando il momento peggiore della loro relazione".