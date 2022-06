Shakira, i tradimenti di Piquè scoperti da un investigatore privato

La popstar avrebbe avuto le prove della relazione dell'ex compagno dopo averlo fatto pedinare da un investigatore privato , proprio perché insospettita dai comportamenti insoliti di Piqué. Shakira avrebbe scoperto anche alcuni messaggi indirizzati all'amante: tra questi ce ne sarebbe stato uno in cui la definiva la sua "first lady".

La nuova fiamma al momento è ancora anonima però. Nonostante Piqué abbia respinto ogni tentativo di Shakira di ricucire il legame, al momento il loro rapporto è in una fase delicata per l'affidamento dei figli. Settimana scorsa i due hanno trascorso qualche giorno in Repubblica Ceca con i bambini per accompagnare il piccolo Milan impegnato nella supercoppa di baseball under 10, e Piqué non intende turbare questo equilibrio con uscite pubbliche sul suo nuovo legame.