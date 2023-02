Karol G. e Shakira: due sex bomb latine per "TQG"

Leggi Anche Shakira lancia frecciatine a Piquè nel suo nuovo brano e fa il pieno di ascolti

"TQG" è tratto da "Mañana Será Bonito", quarto album in studio di Karol G. Si tratta di nuovo capitolo nella vita e nella carriera della superstar: "C'è molto di me stessa (Carolina) piuttosto che di Karol G". Una risposta al machismo tipico del reggaeton, per offrire una visione positiva sulla sensualità femminile. I messaggi dell’album ruotano infatti intorno ai concetti di perdono, guarigione, accettazione, conquista della consapevolezza di sé e delle proprie scelte e di empowerement femminile.

Disco di transizione "Mañana Será Bonito" è un viaggio nelle emozioni che Karol ha provato durante un momento di transizione nella propria vita, simboleggiato anche dal cambio di colore dei capelli della popstar dal blu al rosso. Rabbia, tristezza, abbandono, conquista della consapevolezza di sé, dolcezza e sensualità si fondono e attraversano tutte le tracce dell'album.

Duetti e riconoscimenti Oltre al featuring con Shakira, il disco contiene molti duetti: Sean Paul, Quevedo, Justin Quiles, Romeo Santos e importanti collaborazioni con produttori del calibro di Ovy on the Drums, FINNEAS (fratello di Billie Eilish e vincitore di 8 Grammy Awards) e Linda Goldstein. "Mañana Será Bonito" arriva a due anni di distanza dal precedente album "KG0516", nominato ai Grammy Awards. Karol G è stata, inoltre, l’artista più premiata ai Latin Music Awards 2022, vincendo in ben sei categorie tra cui "Artista dell’Anno" e "Album dell’anno". È una delle star più importanti del mondo latino che ha ben rappresentato anche con la sua performance al Coachella 2022.