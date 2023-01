Shakira si gode la vendetta, Piquè avrebbe tradito anche Clara: ecco con chi...

Piquè non si sarebbe perso d'animo e avrebbe ricontattato subito Julia Puig Gali, 25enne divorzista, che proprio della separazione dell'ex difensore da Shakira si era occupata. La bella Julia, con un master in diritto penale economico, come recita il suo profilo Instagram, diventato subito privato dopo che il giornalista spagnolo lo aveva citato in una sua Instagram Story, sarebbe la cugina di Riqui Puig, ex compagno di squadra al Barcellona di Piquè.

Postando proprio il profilo social dell'avocatessa, Jordi Martin avrebbe chiesto al calciatore in maniera provocatoria: "La conosci Gerard? Allora non stupirti se Shakira ti butta addosso il mondo intero".

Tutto da verificare e da interpretare meglio, visto che c'è chi dice che in realtà non si tratti di un nuovo tradimento del calciatore, perché Piquè avrebbe conosciuto Julia già tre anni fa, quindi prima della sua separazione da Shakira e della sua relazione con Clara.

Leggi Anche Shakira lancia frecciatine a Piquè nel suo nuovo brano e fa il pieno di ascolti

Ad accendere la miccia di questa esplosiva telenovela sarebbe stata proprio Shakira con la sua ultima canzone, già diventata cult, una vera e propria invettivia in versione pop contro il suo ex. La colombiana lancia una frecciatina dopo l'altra a Piquè con continui riferimenti al suo tradimento e alla fine della loro relazione.

"Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena", recita il ritornello, ovvero : "Ha un nome da persona buona, chiaramente non è come sembra. La popstar colombiana non nasconde la sua rabbia e la sua delusione per il tradimento di Piquè con la giovane di appena 22 anni e si definisce "una donna troppo grande" per stare con un uomo troppo piccolo come lui. "Valgo il doppio di 22", canta con evidente riferimento all'età della nuova girlfriend del suo ex e poi ancora: "Hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex con un Casio". In ordine sparso Shakira continua il suo crucifige senza pietà: "Dici di essere un campione e quando ho avuto bisogno di te hai mostrato la tua peggior versione (...) molta palestra, ma fai lavorare anche un po' il cervello" e la promessa: "con te non ritorno nemmeno se piangi o se mi supplichi". E proprio questa frase avrebbe messo in allerta la giovane Clara, dopo le rivelazioni trapelate sulla stampa gossip spagnola che in effetti l’ex calciatore sarebbe stato intenzionato a riconquistare la cantante.