Gerard Piqué vs Shakira: lui guida una Twingo, lei mostra la strega all'ex suocera

Il nuovo singolo, "BZRP Music Sessions #53", realizzato con la collaborazione del dj argentino Bizarrap, è tutto dedicato alla rivale Clare e al tradimento dell'ex giocatore del Barcellona. Tra i vari affondi ci sono anche "Hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex con un Casio e "hai lasciato mia suocera come vicina di casa".

Le repliche di Piqué

Piquè ha preso la palla al balzo: alla prima occasione ha mostrato l'orologio che porta al polso (un Casio per l'appunto) e si è fatto anche vedere al volante di una Twingo bianca. Durante una diretta streaming, l’ex difensore ha infatti annunciato una nuova sponsorizzazione proprio con la storica azienda di orologi e ha mostrato il modello che portava al polso. "Questo durerà una vita", ha affermato soddisfatto e il divertente siparietto è subito diventa virale.

Piqué è inoltre stato visto raggiungere il campo di allenamento a bordo della Renault e l'immagine è stata condivisa anche dal profilo Instagram della Kings League, il campionato di calcio a 7 spagnolo creato dall'ex calciatore del Barcellona. Un messaggio chiaramente diretto all'ex, per mostrare come sia ben contento del cambio e di non aver nessun tipo di rimpianto.

L'attacco all'ex suocera

Shakira non si è fermata ed è partita all'attacco della famiglia Piqué, mettendo in bella mostra sul balcone della sua villa extra lusso di Miami un pupazzo da strega rivolto all'ex suocera e dirimpettaia Montserrat Bernabéu. Per rimarcare il fatto che la destinataria fosse proprio la donna, neurochirurgo di fama presso l’Institut Guttmann di Barcellona, la popstar ha fatto partire a tutto volume la canzone. Un attacco inaspettato quello verso l'ex suocera, che dopo la separazione aveva inaspettatamente preso le parti di Shakira. La Montserrat aveva infatti messo like al tweet di un utente che attaccava il figlio Gerard "Ha distrutto da solo la sua immagine. Se è uno stro***, la colpa è solo sua", recitava il messaggio social diretto a Piqqué. Il like è subito stato cancellato, ma centinaia di follower l'avevano già notato e fatto circolare in rete.

Una canzone dedicata al tradimento

L'ultimo singolo "BZRP Music Sessions #53" è tutto dedicato all'ex compagno e alla sua nuova fidanzata Clara Chia. "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena" (Ha un nome da persona buona, chiaramente non è come sembra). Essere lasciata e tradita per una 22enne è stato un colpo duro per Shakira che nel brano dice di valere "il doppio di 22" e consiglia a Piqué "molta palestra, ma fai lavorare anche un po' il cervello". Infine la promessa che ormai tra loro tutto è finito per sempre: "con te non ritorno nemmeno se piangi o se mi supplichi".