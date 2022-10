Shakira annuncia il nuovo singolo "Monotonia", sulla rottura con Gerard Piqué

Dopo dodici anni di amore la coppia è arrivata al capolinea, pare per tradimenti e questioni finanziarie, così Shakira ha riversato nella musica quello che ha definito "uno dei momenti più bui e difficili della mia vita". "Monotonia" parla infatti della fine dell'amore con Gerard Piqué e per rendere il messaggio chiaro la cantante ha condiviso sui social una parte del testo che spiega i motivi della rotura: "No fue culpa tuya/ Ni tampoco mía/ Fue culpa de la monotonía", ("Non è stata colpa tua/ Né mia/ È stata colpa della monotonia").

Da quando ha scritto il testo, però, alcune cose sono cambiate: la scoperta dei numerosi tradimenti, il "sequestro" dei Grammy e i litigi per i soldi hanno rimescolato le cartein tavola. Altro che 'non è stata colpa tua né mia', pare anzi che ora Shakira voglia fare una lista precisa delle responsabilità, in vista della spartizione dei beni e dell'affidamento dei due figli Sasha e Milan.

In un'intervista esclusiva rilasciata a "Elle Spagna" la star colombiana ha confessato la profonda sofferenza per la rottura da Piqué: "Questo momento è probabilmente uno dei più difficili e bui della mia vita". Proprio la musica è stata la sua terapia: "Nel mio caso, penso che scrivere musica sia come andare dallo strizzacervelli, solo più economico. E mi aiuta a guarire. Ci sono stati giorni in cui ho dovuto raccogliere pezzi di me stessa dal pavimento. E l’unico modo per farlo, per farlo davvero, è stato attraverso la musica".

Da quando la separazone è diventata di dominio pubblico, Shakira ha cercato di proteggere la privacy della sua famiglia in questo momento delicato. "Non è facile parlarne, soprattutto perché la sto ancora attraversando, perché sono sotto agli occhi del pubblico e la nostra momentaneamente è una separazione qualunque", ha raccontato alla rivista.