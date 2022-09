Shakira rompe il silenzio dopo la separazione con Piqué: "Uno dei momenti più bui della mia vita"

La popstar colombiana ha confessato la profonda sofferenza per la rottura con l'ex compagno: "Questo momento è probabilmente uno dei più difficili e bui della mia vita", raccontando che è riuscita a trovare conforto solo nella musica: "Nel mio caso, penso che scrivere musica sia come andare dallo strizzacervelli, solo più economico. E mi aiuta a guarire. Ci sono stati giorni in cui ho dovuto raccogliere pezzi di me stessa dal pavimento. E l’unico modo per farlo, per farlo davvero, è stato attraverso la musica".

Shakira ha spiegato: "Finora sono rimasta in silenzio e ho provato a elaborare tutto. Non è facile parlarne, soprattutto perché la sto ancora attraversando, perché sono sotto agli occhi del pubblico e la nostra momentaneamente è una separazione qualunque". La cantante ha parlato dell'attenzione mediatica che la loro separazione ha scatenato: "A volte mi sento come se fosse tutto un brutto sogno e che a un certo punto mi sveglierò. Ma no, è reale. E ciò che è reale è anche la delusione nel vedere qualcosa di sacro e speciale come pensavo fosse il rapporto che avevo con il padre dei miei figli e vedere che si è trasformato in qualcosa di volgarizzato e sminuito dai media. E tutto questo mentre mio padre era ricoverato in terapia intensiva".

Mentre i tabloid internazionali hanno riportato i nomi dei presunti amanti del calciatore, tra modelle, influencer e anche Bar Rafaeli, e della cantante (con Nadal), Piqué è stato pizzicato con la nuova fiamma, la modella Clara Chia Martì. Nell'intervista Shakira ha messo in luce alcuni dettagli della sua storia con il difensore del Barcellona: "Ho messo da parte la mia carriera, l'ho fatto per lui, per stragli vicino. Ho rinunciato io perché lui non ci pensava proprio e allora sono venuta a vivere in Spagna per permettergli di continuare la sua carriera".

Infine Shakira si è soffermata sui due loro figli e sul rapporto con loro: "E' stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile. Ho paparazzi che si accampano fuori, davanti a casa mia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non c’è un posto dove posso nascondermi da loro con i miei figli, a parte la mia stessa casa", aggiungendo: "Ai miei figli cerco di nascondere loro la situazione il più possibile. È davvero sconvolgente per due bambini che stanno cercando di elaborare la separazione dei loro genitori".

Shakira e Piquè si erano conosciuti e innamorati nel 2010 in Sud Africa. Lui era lì con la nazionale spagnola, lei per cantare l'inno ufficiale dei Campionati del Mondo di Calcio. Poi sono seguiti 12 anni di amore con l'arrivo di due figli, Milan e Sasha, nati nel 2013 e nel 2015. Poi a inizio giugno è scoppiata la bomba, con l'annuncio in un comunicato ufficiale congiunto.