Shakira addio, Piquè ufficializza la sua relazione con Clara e pubblica uno scatto sui social

Gerard Piquè ufficializza la sua relazione con Clara Chia Marti e pubblica il primo scatto social insieme alla nuova fidanzata. Il calciatore reagisce così al polverone mediatico scatenato dalla revenge song della sua ex. Nel brano, “Bzrp”, uscito una decina di giorni fa, la popstar colombiana lancia frecciatine al vetriolo al suo ex compagno e alla sua girlfriend, attaccandoli su tutti i fronti. Sulla scia della canzone si era poi diffusa la voce, secondo cui Piquè avrebbe tradito anche Clara , nientemeno che con la sua avvocatessa divorzista. A questo punto l'ex campione del Barcellona sembra aver voluto mettere la parola fine a cattiverie e illazioni uscendo definitivamente allo scoperto con la sua giovane (22enne) nuova fiamma.

Shakira, 45 anni e Gerard Piqué, 35, hanno annunciato la loro rottura nel giugno dello scorso anno dopo quasi 12 anni insieme e due figli Milan e Sasha, venuti al mondo nel 2013 e nel 2015. Il matrimonio non era mai arrivato. "Non voglio che mi veda come sua moglie, ma piuttosto come la sua ragazza. È come quel frutto proibito, preferisco tenerlo attento e pensare che tutto è possibile a seconda del suo comportamento", aveva dichiarato la popstar.

E così è stato. Il "tutto è possibile" è diventato realtà, visto che la separazione sarebbe stata la conseguenza di continui tradimenti di lui, l'ultimo dei quali con la giovane studentessa con cui il calciatore è ancora attualmente fidanzato.

Una separazione però tutt'altro che pacifica con grande sofferenza, soprattutto da parte della popstar colombiana, che tra problemi finanziari legati al suo passato, litigi con l'ex sulla divisione del patrimonio e un difficile iter per trovare un accordo sulla custodia dei figli, si è buttata sulla musica e ad ottobre ha pubblicato un nuovo brano "Monotonia", in cui parla della fine dell'amore con Gerard Piqué in maniera "accondiscendente": "No fue culpa tuya/ Ni tampoco mía/ Fue culpa de la monotonía", ("Non è stata colpa tua/ Né mia/ È stata colpa della monotonia").

Di tutt'altro tono è invece il testo dell'ultimo brano dello scandalo, uscito una decina di giorni fa, "Bzrp". L'accondiscendenza di "Monotonia" ha lascito il posto ad una vera e propria serie di accuse. Il nuovo singolo sembra essere tutto "dedicato" all'ex e alla sua nuova fidanzata Clara Chia, senza sconti per nessuno dei due.

"Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena", recita il ritornello, ovvero : "Ha un nome da persona buona, chiaramente non è come sembra. La popstar colombiana non nasconde la sua rabbia e la sua delusione per il tradimento di Piquè con la giovane di appena 22 anni e si definisce "una donna troppo grande" per stare con un uomo troppo piccolo come lui. "Valgo il doppio di 22", canta con evidente riferimento all'età della nuova girlfriend del suo ex e poi ancora: "Hai cambiato una Ferrari con una Twingo, hai cambiato un Rolex con un Casio". In ordine sparso Shakira continua il suo crucifige senza pietà: "Dici di essere un campione e quando ho avuto bisogno di te hai mostrato la tua peggior versione (...) molta palestra, ma fai lavorare anche un po' il cervello" e la promessa: "con te non ritorno nemmeno se piangi o se mi supplichi".



L'ultimo (per ora) capitolo di questa telenovela è stato tutto all'insegna di botte e risposte all'esplicito testo della revenge song di Shakira, con botte e risposte continue tra i due. La colombiana ha definito Clara Chia come un "Casio" e una "Twingo"? Dopo aver mostrato l'orologio, Piqué si è fatto vedere alla guida dell'automobile e Shakira ha replicato con una strega dedicata alla suocera. E così via, fino a che non sono arrivate anche le insinuazioni su un ennesimo tradimento di Piquè, questa volta ai danni della stessa Clara. E allora ecco lo scatto che dovrebbe dissipare ogni dubbio e smentire ogni gossip.