Shakira e Gerard Piqué in tribunale per l'accordo sulla custodia dei figli

Quella tra Shakira e Gerard Piqué è una delle separazioni che più hanno fatto rumore nell'ultimo anno.

Una coppia all'apparenza perfetta che improvvisamente è andata in pezzi, con grande sofferenza soprattutto da parte della popstar colombiana. Shakira e l'ex calciatore si sono presentati in tribunale a Barcellona per firmare l'accordo sulla custodia dei figli. Ovviamente ad attendere i due, che sono arrivati separatamente, c'era un gran numero di fotografi.