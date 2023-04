Shakira sfrattata dal suocero dice addio alla casa di Barcellona

Shakira con i figli prende il volo tra le rose

I figli vivranno con Shakira

Per mesi Shakira ha insistito per avere la custodia dei due figli e portarli negli Stati Uniti. Alla fine l'ex calciatore ha ceduto: Milan e Sasha vivranno con la madre a Miami e lui potrà andare a trovarli quando vorrà (forse in compagnia della futura moglie Clara?). Sistemata la questione dei figli, visto che non sono sposati, c'era solo la casa di famiglia a legare ancora Shakira e Gerard Piqué. I due hanno deciso di metterla in vendita e spartirsi a metà il guadagno.