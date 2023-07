La popstar, che ha compiuto 54 anni il 24 luglio ha organizzato un mega party nella maxi villa con piscina, che ha comprato lo scorso marzo col marito Ben Affleck . Tanti amici e brindisi fino a notte per un festeggiamento all'insegna dell'allegria. Come mostrano gli scatti postati dalla stessa JLo.

Jennifer Lopez balla sui tavoli e mostra le sue curve sexy in bikini alla festa per il suo compleanno.

In un lungo abito bianco tempestato di cristalli argentati con la schiena nuda e una morbida scollature Jennifer si è scatenata sui tavoli allestiti nel patio della villa tra i bicchieri circondata dagli amici con i bicchieri alzati per il brindisi. A bordo piscina ha invece sfoggiato la sua forma perfetta in un due pezzi minimal con reggiseno a triangolo e tanga con i laccetti. In testa un cappello a falda larga in stile western.

Più bella e sensuale che mai JLo non sembra temere nè il tempo che passa nè gli anni che avanzano e le sue forme e la sua energia continuano a far invidia anche alle giovanissime. Ai suoi 54 anni Jennifer è arrivata più bella e sexy che mai.

La love story con Ben Affleck L'amore da soap opera di Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto sospirare fan in tutto il mondo. La coppia si era formata all'inizio del millennio, esattamente nel 2002, poi aveva preso strade diverse. I due si sono ritrovati dopo 20 anni, con alle spalle figli e divorzi, e da allora non si sono più lasciati. Il 18 luglio 2022 i due si sono sposati, in sordina, a Las Vegas. Si sono giurati amore eterno in gran segreto nella celebre White Wedding Chapel, con la sposa che ha indossato un abito semplicissimo che aveva già nell'armadio. Ma la coppia non poteva risparmiarsi dal celebrare in grande stile e con tutti i loro cari un momento che hanno atteso per 20 anni. E così hanno pianificato tre giorni di festeggiamenti faraonici nella cittadina costiera di Riceboro, in Georgia, residenza di Affleck, nel penultimo weekend di agosto.

Tra crisi e baci in pubblico Da quando si sono sposati il gossip non li ha più persi di vista e i rumor su presunte crisi si sono intervallate per tutto l'anno a scatti in cui i due appaiono super innamorati e in sintonia sui vari red carpet.

Ultimamente però sono apparsi più uniti che mai negli Hamptons ad una festa di super vip. Bellissimi e invidiatissimi, come sempre.



Le rispettive vite sentimentali precedenti Jennifer Lopez si è sposata per tre volte: con Ojani Noa dal 1997 al 1998, poi con Chris Judd, matrimonio andato avanti dal 2001 al 2003 e, infine, con Marc Anthony, da cui ha avuto due figli.

Nel marzo 2019 dopo due anni di frequentazione la Lopez si è ufficialmente fidanzata con Alex Rodriguez. I due hanno programmato le nozze sono state programmate per ben due volte e poi rimandate a causa della pandemia: "Aspettiamo, non c’è fretta. Accadrà quando sarà il momento giusto” aveva commentato l’artista". Ma le cose non sono andate così e i due si sono separati nel marzo 2021.

Ben Affleck, invece, si è sposato con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figlie. La coppia ha divorziato nel 2018. In febbraio la Lopez aveva confidato a People di aver fiducia, stavolta, sulla tenuta del loro amore: "Siamo più vecchi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, siamo in posti diversi nelle nostre vite, abbiamo figli ora, e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose".