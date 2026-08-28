"Camp Miasma" ci ricorda che l'industria del cinema fa più paura di un horror (ma eccita allo stesso modo)

La maschera di Little Death, il serial killer al centro di Camp Miasma-Adolescenza, Sesso e Morte, non poteva che somigliare agli ottulatori delle primissime telecamere. In fondo è lui stesso una metafora del cinema che uccide il cinema, che crea lo spettacolo smembrandolo (letteralmente). La regista Jane Schoenbrun dopo "Ho visto la tv brillare" è pienamente conscia dell'operazione che sta compiendo, muovendosi nel solco di un'opera precedente che già si era divertita a indagare i meccanismi della cultura pop. Quel mostro la cui faccia assomiglia anche a un ventilatore, non a caso in inglese traducibile come "fan", rappresenta una Hollywood dove a decidere le regole del gioco sono sempre più gli spettatori. Quello stesso pubblico che, decidendo quale film "ammazzare" e quale no, può creare filoni e dettare tendenze più di qualunque algoritmo. Non a caso, a qualche critico come Francesco Alò, le esplosioni di sangue fumettistiche innescate dal serial killer del film hanno ricordato quelle dei pozzi di petrolio, massimo emblema del capitalismo americano. In fondo quale era il titolo originale di un capolavoro molto statunitense nell'anima come Il petroliere di Paul Thomas Anderson? There Will Be Blood, "Qui ci sarà sangue".