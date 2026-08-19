Uomo mascherato da bambola assassina spaventa Philadelphia

Al via la terza stagione di "Chucky"
© Ufficio stampa
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"Sei pronta a morire?". Questa la scioccante domanda che una jogger si è vista fare dal nulla la mattina del 12 agosto, in quei pochi minuti di follia in cui un uomo con la maschera di Chucky ha deciso di prendere in ostaggio l'intero centro di Philadelphia. La terrificante bambola assassina del cinema era di certo una delle ispirazioni del ragazzo presumibilmente giovane che si è reso protagonista del pomeriggio di ordinaria follia. Ancora non è stato fatto il suo nome ma sembra questione di tempo, dato che tutto il suo operato è stato registrato da diverse telecamere di sicurezza.
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U Tutto sarebbe iniziato attorno alle cinque e venti quando, stando alle testimonianze, il sospetto sarebbe stato visto nei pressi dell'incrocio tra 15th e Chestnut Street. Qui "Chucky" avrebbe definitivamente perso la testa, lanciandosi in un quarto d'ora di fuoco durante il quale avrebbe rincorso e spaventato chiunque gli capitasse a tiro. In mano il folle aveva solo un cellulare con cui, presumibilmente, dovrebbe aver registrato tutti gli incontri ravvicinati. Forse a fargli perdere lucidità avrebbe contribuito un rifiuto da parte di un commesso della catena di ciambelle Dunkin' che, spaventato dalla maschera, gli aveva impedito di usare il bagno.
Alla fine si contano almeno sei persone che, come nel più classico degli horror, hanno dovuto dimostrare di avere abbastanza fiato per fuggire dalla minaccia mascherata. Si tratta di un campionario di varia umanità, che va da un uomo con addosso un giubbotto catarifrangente a una donna che durante l'inseguimento è poi caduta ferendosi alla gamba. Una delle "vittime" di Chucky quel giorno si chiama Luanda Marinho e ha raccontato il grottesco e spaventoso incontro con il soggetto. Luanda stava facendo jogging con un'amica quando il soggetto le si sarebbe avvicinato proponendole più volte una sfida a chi correva più veloce. Insomma il nostro uomo si sentiva un po' Chucky ma anche un po' Beep Beep. "È stato molto strano", ha raccontato Marinho aggiungendo che, dopo aver vissuto un momento così particolare, si era decisa a cambiare percorso: "Sembrava una specie di gioco contorto".
Va ora capito chi si nascondeva sotto la maschera della bambola assassina. Dall'analisi dei video sembrerebbe che il profilo di Chucky corrisponda a quello di un giovane di colore tra i 17 e i 20 anni. Sarebbe alto circa un metro e 73 e presenterebbe una corporatura piuttosto esile. Nei filmati appare completamente vestito di nero e con uno zaino a tracolla blu e nero sulle spalle. Si indaga anche il possibile movente della bizzarra azione, che potrebbe essere collegata addirittura a una qualche sfida social. Al momento non si esclude ancora nessuna pista. Di certo c'è solo che nella città dell'amore fraterno avrebbero fatto volentieri a meno dell'ennesimo sequel della saga della bambola assassina. Anche se questo, ahinoi, è l'unico degli ultimi che sia riuscito a far paura a qualcuno.