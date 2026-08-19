Uomo mascherato da bambola assassina spaventa Philadelphia

Alla fine si contano almeno sei persone che, come nel più classico degli horror, hanno dovuto dimostrare di avere abbastanza fiato per fuggire dalla minaccia mascherata. Si tratta di un campionario di varia umanità, che va da un uomo con addosso un giubbotto catarifrangente a una donna che durante l'inseguimento è poi caduta ferendosi alla gamba. Una delle "vittime" di Chucky quel giorno si chiama Luanda Marinho e ha raccontato il grottesco e spaventoso incontro con il soggetto. Luanda stava facendo jogging con un'amica quando il soggetto le si sarebbe avvicinato proponendole più volte una sfida a chi correva più veloce. Insomma il nostro uomo si sentiva un po' Chucky ma anche un po' Beep Beep. "È stato molto strano", ha raccontato Marinho aggiungendo che, dopo aver vissuto un momento così particolare, si era decisa a cambiare percorso: "Sembrava una specie di gioco contorto".