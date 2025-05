Morto Ed Gale, interprete de "La Bambola Assassina" e "Howard il papero"

Nato nel 1963 nel Michigan, Gale aveva lasciato casa a vent'anni per tentare la fortuna a Hollywood. Come ha scritto la nipote: "Con questa vasta produzione, lascia dietro di sé un'eredità piena di luci discutibili e battute memorabili". Affetto da nanismo (era alto 103 cm), ha avuto una carriera con oltre 130 apparizioni tra cinema, televisione e pubblicità, spesso interpretando ruoli fisicamente impegnativi o sotto costumi scenici complessi. Fu il corpo e il movimento di "Howard il papero" (mentre la voce era di Chip Zien). In un'intervista del 2018, Gale ricordava: "Ero entusiasta del ruolo, anche se non sapevo chi fosse Howard. Ho indossato il costume ogni giorno per quasi dieci mesi".