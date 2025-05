Addio a James Foley, regista dei sequel di "Cinquanta sfumature"

Originario di New York, la sua carriera non è stata solo dietro la macchina da presa di film, grazie alla sua versatilità, Foley ha spaziato anche tra musica e serie tivù. Dopo il suo debutto nel 1984 con 'Amare con rabbia' e subito dopo 'A distanza ravvicinata' con Sean Penn, nel 1986ha iniziato una collaborazione con Madonna, dirigendo i video di 'Live to Tell', 'Papa Don't Preach', 'True Blue', e la stessa popstar nel film 'Who's That Girl'.

Nel 1992 ha diretto "Americani" con attori come Al Pacino, Kevin Spacey, Jack Lemmon, Ed Harris e Alan Arkin. Al Pacino ebbe una nomination agli Oscar nel 1993 come miglior attore non protagonista