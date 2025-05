Addio a Robert Benton, regista e sceneggiatore da Oscar

Da sceneggiatore Benton aveva firmato anche i copioni di "Uomini e cobra" (1970) di Joseph Mankiewicz, "Ma papà ti manda sola?" (1972) di Peter Bogdanovich, "Oh! Calcutta!" (1972) di Jacques Levy e "Superman" (1978) di Richard Donner. Negli anni successivi Benton si affermò anche come regista. Esordì con "Cattive compagnie" (1972), un western crepuscolare ambientato durante la Guerra di secessione. Seguì "L'occhio privato" (1977), noir malinconico omaggio ai polizieschi anni 40 prodotto da Robert Altman e interpretato da Art Carney. Il successo mondiale arrivò nel 1979 con "Kramer contro Kramer", l'intenso dramma familiare sull'affidamento di un figlio in seguito a un divorzio. Il film campione di incassi ai botteghini valse a Benton due Oscar e altri due premi per la recitazione ai due protagonisti Dustin Hoffman e Meryl Streep. Cinque anni dopo Benton diresse "Le stagioni del cuore", struggente ritratto rurale ambientato nel Texas degli anni Trenta per cui vinse l'Academy Award per la miglior sceneggiatura originale e l'Orso d'argento al Festival di Berlino. Tra gli altri film di una lunga carriera anche "Una lama nel buio" (1982), la commedia "Nadine, Un amore a prova di proiettile" (1987), il gangster movie "Billy Bathgate - A scuola di gangster" (1991), con Dustin Hoffman, il racconto intimista "La vita a modo mio" (1994), con Paul Newman, fino al noir crepuscolare "Twilight" (1998) di nuovo con Paul Newman e Gene Hackman.