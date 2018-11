Aperitivo di Natale con Cesar Camargo Mariano

10:20 - Un concerto di Natale davvero speciale quello che presenta la rassegna Aperitivo in concerto. Domenica 14 dicembre, alle 11, salirà sul palco del teatro Manzoni di Milano il quartetto guidato dal pianista, compositore e arrangiatore, César Camargo Mariano, una leggenda della musica brasiliana. Per il gruppo si tratta della prima e unica data italiana.

In oltre cinquant’anni César Camargo Mariano ha letteralmente inventato e articolato la musica brasiliana moderna, esercitando un’inarrestabile influenza sulla nascita della bossa nova, sui rapporti fra la tradizione musicale brasiliana e il jazz e su di una vera e propria pletora di artisti, non ultima fra i quali la indimenticabile cantante Elis Regina, di cui César Camargo Mariano è stato ispiratore nell’arte e nella vita.



Né vanno dimenticati interpreti e strumentisti con i quali Mariano ha avuto intensi sodalizi artistici: Al Jarreau, Yo-Yo Ma, Antônio Carlos Jobim, Milton Nascimento, Michel Petrucciani e Jorge Ben, per citarne solo alcuni.



A Milano Camargo Mariano rileggerà gli ultimi cinquant’anni della musica brasiliana, proprio gli anni di cui egli è stato ed è ancora protagonista. Sarà affiancato da un gruppo di eccellenti musicisti, come il chitarrista Conrado Goys (da anni arrangiatore e accompagnatore di Pedro Mariano), il contrabbassista Sidiel Vieira e il batterista Thiago Rabello.



