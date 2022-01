"Tgcom24Tour", Zingaretti: "Il futuro è nella sanità digitale e domiciliare"

"Ci siamo difesi dal Covid, ma abbiamo anche imparato come ci si può curare in forma nuova. Il futuro è nelle tecnologie, nella sanità domiciliare, digitale e di prossimità. Ora ci aspettano il Pnrr e una nuova sanità. I primi fondi che sono arrivati sono già programmati proprio per costruire 170 case di comunità e 44 ospedali di comunità". Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, durante la tappa a Roma di "Tgcom24Tour".