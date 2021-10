"Tgcom24Tour", "Europa e istruzione - Ripartire dal Pnrr": Paolo Liguori intervista Stefano Bonaccini e Francesco Ubertini

Covid e ripresa - "Se mi guardo indietro mi chiedo come abbiamo fatto a reggere. Abbiamo passato mesi senza un esempio, senza sapere come comportarci, la capacità di resilienza di questo territorio ha fatto la differenza. Oggi possiamo guardare con ottimismo al futuro grazie ai vaccini", commenta Bonaccini parlando dell'emergenza sanitaria per poi aggiungere: "Ancora una volta l'Emilia-Romagna ha dato prova di sé".

Ora che la ripresa sembra avviata, Bonaccini spiega: "Per il sesto anno consecutivo, dovremmo essere la Regione italiana che cresce di più. Inoltre, l'export va a gonfie vele. Si tratta di numeri difficili da gestire. Siamo fiduciosi, ma ogni giorno la posizione che abbiamo ottenuto va conquistata". "Qui ci sono le competenze, attiriamo talenti da tutto il mondo", sottolinea il presidente della Regione, "passando la palla" su questo argomento al rettore dell'Università di Bologna, che parla di formazione.

Formazione come tassello chiave per la ripresa - "La formazione è un tassello chiave per la ripresa. Il futuro dei nostri giovani e del Paese e la competitività delle imprese passano proprio dalla formazione. Abbiamo necessità di investire di più sui nostri ragazzi in questo senso. Le competenze che servono oggi non sempre sono previste nei nostri corsi di laurea. A noi mancano figure non tradizionali create dall'Università insieme alle imprese. Dobbiamo lavorare di più sulla contaminazione dei percorsi. In un mondo che si trasforma così velocemente dobbiamo dare ai giovani capacità di adattamento", dichiara Ubertini.

A proposito di formazione e istruzione, Bonaccini dice: "Nel Pnrr si legge: pilastro formazione ITS Emilia-Romagna. Qui, ad esempio, l'Alternanza scuola-lavoro ha funzionato. Siamo la regione che ha meno dispersione scolastica. Annuncio, inoltre, che entro tre anni introdurremo l'insegnamento di una lingua straniera negli asili nido".

Eccellenza biomedicale in crescita - Il presidente della Regione ha poi parlato di una "bella pagina e dimostrazione di resilienza". A 4 anni dal sisma, "il nostro distretto biomedicale (il secondo al mondo) conta più imprese rispetto a prima del terremoto e più occupati. Lo dico con orgoglio. Inoltre, il 95% degli edifici colpiti sono tutti al loro posto", conclude Bonaccini.