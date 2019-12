Da Nadia Toffa a Luke Perry... un anno di addii televisivi: ecco chi ci ha lasciato nel 2019

Il 17 Febbraio è morto all'ospedale di Magenta (Milano) Franco Rosi, 75 anni, attore e soprattutto grande imitatore, allievo di Alighiero Noschese. Lo ha reso noto la figlia Selina. E' stato tra l'altro la voce del gatto più famoso della tv italiana il "Supertelegattone" e della palla psichedelica nel popolare programma degli anni 80 e 90 Superclassifica Show.

Il 20 invece è scomparso a 83 anni l'attore Giulio Brogi. Interprete in decine e decine di film, diretto da grandi autori italiani è stato anche un grande attore di teatro. Era nato a Verona il 13 maggio 1935. Il pubblico lo ha visto di recente ne "Il commissario Montalbano". Divenne famoso alla platea televisiva interpretando Enea nella storica Eneide del '71 di Franco Rossi.

Il 4 marzo scompare Luke Perry . L'interprete icona della televisione mondiale, arrivato alla fama col telefilm “Beverly Hills, 90210”, è morto in seguito al devastante ictus che lo ha colpito all’improvviso qualche giorno fa. L’attore si è spento al St. Joseph Hospital, a Los Angeles. Il Dylan di Beverly Hills era ricoverato da cinque giorni, i medici lo avevano sedato nella speranza di dare al suo cervello la possibilità di lottare e riprendersi dal violento colpo, ma il danno era evidentemente già troppo esteso.

L'8 un altro lutto colpisce il mondo dello spettacolo, quello dell'attore Pino Caruso, morto a Roma. Aveva 84 anni e da tempo era malato. Era nato a Palermo il 12 ottobre 1934 e nella sua città natale, tra il '95 e il '97 aveva rilanciato le attività culturali guidando i cartelloni estivi di "Palermo di scena".

Il 4 aprile scompare a 72 anni Cesare Cadeo. Giornalista e conduttore televisivo per anni è stato protagonista del piccolo schermo al fianco, tra gli altri, di Mike Bongiorno e Sandra Mondaini. Volto di molti programmi sportivi di Mediaset, alla fine degli anni 90 è entrato in politica come assessore allo Sport della Provincia di Milano.

Il 24 mentre era in Sardegna per qualche giorno di vacanza è morto in un incidente stradale, Elia Pietschmann, attore toscano 29enne, che aveva recitato in serie tv come "I delitti del Barlume", "È arrivata la felicità" di Riccardo Milani e "Pezzi Unici" di Cinzia Th Torrini. .L'attore toscano aveva solo 29 anni.

Il 27 giugno se ne è andato a 75 anni Max Wright, popolare attore di serie e sitcom americane. Da noi divenne celebre tra la fine degli anni 80 e i primi 90 con il ruolo di Willie Tanner, il papà di "Alf", il pupazzo extraterrestre protagonista dell'omonima serie. Wright era malato da tempo: nel 1995 gli era stato diagnosticato un linfoma, che però per molti anni era stato in remissione. Tra le altre serie in cui recitò ci sono "Cin Cin" e "Norm".

Il 5 agosto è la volta di Alberto Sironi, 79 anni, regista storico dei film tv del Commissario Montalbano, basati sui romanzi del celebre scrittore siciliano Andrea Camilleri, scomparso da pochi giorni. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti come protagonista del commissario di Vigata.

Il 13 agosto Nadia Toffa, noto volto televisivo e conduttrice de "Le Iene", muore a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo annuncia la redazione de Le Iene con un commovente post su Facebook: "Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all'ultimo, fino a oggi".

Il 9 settembre, dopo una lunga battaglia contro un tumore maligno, è morto a 72 anni John Wesley, popolare negli Stati Uniti come protagonista di numerosi film e serie televisive a cavallo tra gli anni 70 e 80. Tra i tanti interpretati, era noto per il ruolo del Dr. Hoover nella sit-com di successo "Willy, il principe di Bel Air", a fianco di Will Smith.

Il 23 settembre scompare all'età di 50 anni l'attore Aron Eisenberg. Divenne celebre a metà anni 90 per il ruolo del capitano Nog in "Star Trek: Deep Space Nine", partecipando anche alle successive serie della saga fantascientifica, "Renegades" e "Voyager". Eisenberg ha dovuto lottare da sempre con gravi problemi di salute: nato con un rene solo, era in dialisi da quando aveva 14 anni. Aveva subito anche due trapianti di rene, uno a 17 anni e l'altro a 46.

L'11 novembre la televisione dice addio alla scrittrice e giornalista Elda Lanza. Conosciuta al grande pubblico come prima presentatrice della Rai e poi come "nuova signora del giallo italiano" è morta a 95 anni a Castelnuovo Scrivia, dove ormai risiedeva da anni, dopo aver vissuto a lungo a Milano.

Il 16 novembre scompare all'età di 94 anni il padre del varietà all'italiana Antonello Falqui. La notizia è stata resa nota dai familiari sulla pagina Facebook dello stesso regista televisivo. "Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio", si legge infatti nel post pubblicato. Falqui iniziò a lavorare in Rai nel 1952, firmando programmi che hanno segnato un'epoca: da "Il musichiere" a "Canzonissima", da "Studio Uno" a "Milleluci".

Il 2 dicembre è la volta dell'attrice statunitense Shelley Morrison nota soprattutto per la sua partecipazione alla serie tv "Will & Grace". La Morrison interpretò dal 1999 al 2006 Rosario Salazar, una cameriera di El Salvador, diventando parte di un cast che ha vinto il premio Screen Actors Guild come miglior ensemble in una serie comica.

Il 7 dicembre Ron Leibman, noto per aver interpretato il ruolo del dr. Leonard Green, il papà di Rachel (Jennifer Aniston) nella sitcom “Friends” scompare all'età di 82 anni. L'attore americano è deceduto a causa di una polmonite.

Il 9 dicembre si spegne a Los Angeles a 79 anni l'attore caratterista René Auberjonois, noto per aver interpretato il mutante Odo nella serie di fantascienza degli Anni Novanta "Star Trek - Deep Space Nine". Tra i suoi personaggi più famosi anche Clayton Endicott III in "Benson" (spin-off della sit-com "Bolle di sapone"), l'avvocato Paul Lewinston nel telefilm "Boston Legal" e Padre Mulcahy nel film “M.A.S.H.” di Robert Altman.

L'11 dicembre Improvvisamente e in circostanze poco chiare è morto a 14 anni Jack Burns, astro nascente del balletto e star della tv. Per le sue doti è stato ribattezzato "il nuovo Billy Elliot" e ha anche recitato nella serie tv "Outlander", oltre che in numerose produzioni della BBC. L'adolescente si trovava nella sua casa di Greenock in Scozia. Ad annunciare pubblicamente la notizia della sua scomparsa è stata la Elite Academy of Dance, di cui era membro, con un post su Facebook: "E' stato fonte d'ispirazione per tutti qui".

