Addio a Ron Leibman, il papà di Rachel in “Friends”

Leibman era nato a New York nel 1937 ed era diventato famoso tra il pubblico per aver impersonato il ruolo del padre burbero e irascibile di Rachel tra il 1996 e il 2004. Nel 1979 aveva vinto un premio Emmy per la serie “Kaz”, che ha creato, e un premio Tony per la commedia teatrale di Tony Kushner “Angels in America”.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la morte dell'attore. "Molti dei migliori ricordi della mia carriera hanno Ron Leibman in essi. Grazie, Ron. Per essere il mio campione. Riposa, amico mio", ha detto l'attrice pluripremiata Sally Field, che ha vinto un Oscar per “Norma Rae”, in cui aveva preso parte anche Leibman.

Potrebbe interessarti: