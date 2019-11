All'asta costumi e oggetti di scena di "Friends": il ricavato a un'associazione LGBT+

Quest’anno è il 25° anniversario del debutto in tv di “Friends". Intanto la Warner Bros ha deciso di mettere all’asta alcuni costumi e oggetti famosi delle dieci stagioni della serie cult e dare tutto in beneficenza. Il via sarà il 3 dicembre in coincidenza del Giving Tuesday americano: il ricavato sarà devoluto al Trevor Project, la più grande organizzazione al mondo che si occupa di assistenza di persone LGBT+ in casi di crisi e prevenzione del suicidio.