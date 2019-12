L'attore di "Star Trek" René Auberjonois è morto a 79 anni

E' morto a Los Angeles a 79 anni l'attore caratterista René Auberjonois , noto per aver interpretato il mutante Odo nella serie di fantascienza degli Anni Novanta "Star Trek - Deep Space Nine". Tra i suoi personaggi più famosi anche Clayton Endicott III in "Benson" (spin-off della sit-com "Bolle di sapone"), l'avvocato Paul Lewinston nel telefilm "Boston Legal" e Padre Mulcahy nel film “M.A.S.H.” di Robert Altman.

"E' una perdita terribile", ha scritto su Twitter l'attore George Takei, che in "Star Trek" interpretava il timoniere Hikaru Sulu. "I fan di Star Trek lo conoscevano come Odo ma per noi era René. Era un uomo meraviglioso, premuroso e intelligente. Ci mancherà e quando guardero' le stelle pensero' a te amico"

Nato a New York nel 1940, Auberjonois ha avuto una carriera trasversale tra cinema, tv e teatro. Nel 1970 vinse un Tony Awards per il musical "Coco", mentre per due volte sfiorò l'Emmy: una prima volta per il ruolo del pomposo Clayton Endicott III nella sit-com "Benson", una seconda volta nel 2001 per la sua apparuzione come special guest nella serie tv "The Practice - Professione avvocati"

