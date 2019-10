E' morto l'attore Josip Elic di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

E' morto a 98 anni in una casa di riposo nel New Jersey in seguito ai postumi di una caduta, l'attore statunitense Josip Epic. Era il mitico Bancini del film pluripremiato “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e mitica è la scena in cui Josip Epic portava sulle spalle Jack Nicholson per dargli un passaggio su un campo da basket. Ha recitato in una trentina di film al cinema e in telefilm come “Gli intoccabili” e “Ai confini della realtà”.