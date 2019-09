Morto a 50 anni Aron Eisenberg: era il capitano Nog di "Star Trek: Deep Space Nine"

E' scomparso all'età di 50 anni l'attore Aron Eisenberg. Divenne celebre a metà anni 90 per il ruolo del capitano Nog in "Star Trek: Deep Space Nine", partecipando anche alle successive serie della saga fantascientifica, "Renegades" e "Voyager". Eisenberg ha dovuto lottare da sempre con gravi problemi di salute: nato con un rene solo, era in dialisi da quando aveva 14 anni. Aveva subito anche due trapianti di rene, uno a 17 anni e l'altro a 46.