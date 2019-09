È morto John Wesley, il dr. Hoover di "Willy il Principe di Bel Air"

Dopo una lunga battaglia contro un tumore maligno, è morto a 72 anni John Wesley , popolare negli Stati Uniti come protagonista di numerosi film e serie televisive a cavallo tra gli anni 70 e 80. Tra i tanti interpretati, era noto per il ruolo del Dr. Hoover nella sit-com di successo "Willy, il principe di Bel Air" , a fianco di Will Smith. A dare la notizia della scomparsa sono stati i suoi familiari al magazine Variety.

Era nato a Lake Charles, in Louisiana, e prima di farsi un nome a Hollywood ha prestato servizio nell'esercito americano durante la guerra del Vietnam. Nel corso di una lunga carriera ha recitato al cinema in film come "Fermati o mamma spara", "Missing in action", "Impiccalo più in alto", "Perfect", "Pazza", "Nata ieri".



Sul piccolo schermo è stato un veterano di tante serie, volto conosciuto di telefilm come "Supercar", "I Jefferson", "Hill Street giorno e notte", "Mattlock", "Baywatch", "Frasier" e "Jag - Avvocati in divisa" e più recentemente in "NCIS - Unità anticrimine".



"John Wesley è stato un regalo al mondo, perché la sua gentilezza e la sua grazia sono immortalati nelle sue opere di teatro, TV e cinema", ha detto in un comunicato il manager e produttore di Wesley, Gerry Pass.