Alfonso Ribeiro fa causa a Fortnite per l'uso non autorizzato della Carlton Dance

Alfonso Ribeiro, famoso per aver interpretato il cugino Carlton nella sit-com Anni Novanta "Willy, il principe di Bel-Air", ha fatto causa alla Epic Games per l'utilizzo non autorizzato della sua celebre "Carlton Dance". L'azienda di videogiochi ha infatti inserito l'iconica coreografia come danza della vittoria per i personaggi del videogioco "Fortnite", senza chiedere il permesso né versargli alcun corrispettivo economico.