Morto il 14enne Jack Burns: era considerato il "nuovo Billy Elliot"

Improvvisamente e in circostanze poco chiare è morto a 14 anni Jack Burns, astro nascente del balletto e star della tv. Per le sue doti è stato ribattezzato "il nuovo Billy Elliot" e ha anche recitato nella serie tv "Outlander", oltre che in numerose produzioni della BBC. L'adolescente si trovava nella sua casa di Greenock in Scozia. Ad annunciare pubblicamente la notizia della sua scomparsa è stata la Elite Academy of Dance, di cui era membro, con un post su Facebook: "E' stato fonte d'ispirazione per tutti qui".