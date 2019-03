Pino Caruso, addio al comico siciliano

Caruso aveva debuttato come attore drammatico al Piccolo Teatro di Palermo nel 1957 ma nella sua lunga carriera è stato protagonista di tanti varieta televisivi sulla Rai come "Gli amici della domenica", "Dove sta Zazà", "Che si beve stasera?" e "Fantastico". Sia in tv che al cinema ha recitato in numerose occasioni insieme a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. E' stato anche tra i protagonisti della fiction "Carabinieri" su Canale 5, nei panni del maresciallo Giuseppe Capello.