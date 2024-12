Le 10 parole da ricordare del 2024

A proposito di contenuti digitali ha spopolato, tra i creator video, il termine POV. POV è un acronimo inglese che sta per Point of View, traducibile in italiano come Punto di Vista. Nel mondo dei media e della comunicazione digitale, POV indica una specifica tecnica narrativa che consiste nel presentare una scena o una storia attraverso gli occhi di un singolo personaggio o da una prospettiva particolare. In altre parole, lo spettatore o il lettore viene invitato a immedesimarsi in un determinato punto di vista, quasi come se stesse vivendo l'esperienza in prima persona. Il POV è uno strumento narrativo versatile che permette di creare un legame più profondo tra il creatore del contenuto e il pubblico, favorendo l'immedesimazione e l'empatia.