Medioriente, l'Onu approva una bozza che condanna gli attacchi Houthi | Netanyahu: "Israele non vuole occupare Gaza permanentemente"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 97.

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu approva una bozza di risoluzione che condanna gli attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen contro navi mercantili nel Mar Rosso. Il premier Netanyahu sostiene che Israele "non intende occupare Gaza in modo permanente, né sfollare la sua popolazione civile". Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in visita in Medioriente: "I Paesi della regione vogliono uno Stato palestinese". Nuovo durissimo attacco del governo israeliano all'Onu, con l'ambasciatore Gilad Erdan che accusa le Nazioni Unite di "essere complici dei terroristi. L'Oms lancia l'allarme per la crisi umanitaria nella Striscia, affermando che "non c'è quasi più cibo". Il Qatar ha elaborato una nuova proposta per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. La proposta includerebbe l'esilio da Gaza per alcuni dirigenti di Hamas.