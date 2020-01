Yesterday Now, come non dimenticare?

Per il ventennale del Giorno della Memoria, l’Accademia di Brera dà il suo contributo con due eventi in programma per il 31 gennaio 2020 presso il Centro Brera Critica Sociale, in via Formentini 10, a partire dalle ore 11. L’organizzazione di entrambi è curata dalla professoressa Barbara Nahmad con la collaborazione del professor Stefano Pizzi e di Stefano Carluccio.



I due eventi si svolgeranno in sequenza. Il primo è una tavola rotonda che vedrà partecipi l’onorevole Emanuele Fiano, figlio di Nedo, sopravvissuto ad Auschwitz e parlamentare della Repubblica italiana, Stefano Levi Della Torre, saggista e docente al Politecnico di Milano, Elena Loewenthal, scrittrice e traduttrice e Ruggero Gabbai, regista cinematografico. Modera Barbara Nahmad.



Il tema della tavola rotonda, è tra i più dirimenti del nostro presente: come perpetuare la memoria della Shoà attraverso una modalità di comunicazione che non sia ripetitiva e che possa essere accolta dalla nostra società liquida come uno spunto di riflessione? E ancora: dopo vent’anni di dibattito, che tipo di approccio è oggi necessario per non svuotare il Giorno della memoria del suo significato?



Queste le domande da cui si svilupperà il dialogo con gli ospiti, con un’attenzione particolare all’esigenza di rinnovare lo spirito del Giorno della memoria ora che il testimone, inevitabilmente, sta passando dai sopravvissuti a coloro che non hanno un ricordo diretto di quegli avvenimenti.

Il secondo evento, a conclusione della tavola rotonda, consisterà nella proiezione di “Kinderblock. L’ultimo inganno”del regista Ruggero Gabbai. Un film incentrato sulla realtà dei bambini internati nei campi e sulle sperimentazioni del Dottor Mengele.



Tavola rotonda e film sono aperti a tutta la cittadinanza.





Questo in dettaglio il programma della giornata:



Ore 11: tavola rotonda con interventi di

On. Emanuele Fiano, figlio di Nedo, sopravvissuto ad Auschwitz e parlamentare della Repubblica italiana

Ruggero Gabbai, regista, “ Kinderblock. L’ultimo inganno”

Stefano Levi Della Torre, docente al Politecnico di Milano, saggista e pittore

Elena Loewenthal , scrittrice e traduttrice , docente presso l’ Istituto universitario di Studi superiori di Pavia



Ore 12.30: proiezione del film

“Kinderblock, L’ultimo inganno”, 2020

introduzione al film del regista Ruggero Gabbai