Un saluto musicale ai residenti delle RSA

In concessione

Un anno fa i ragazzi dell'orchestra QuattroOttavi visitavano i residenti della RSA S.Maria al Castello di Pessano con Bornago per il primo incontro del progetto Il Contastorie - dialogo in musica . Un'iniziativa ideata e sostenuta da Mediafriends che coinvolge generazioni differenti, tra gli anziani che condividono le proprie esperienze ei ragazzi che ne diventano nuovi custodi e testimoni, pronti a restituire i preziosi nel modo più bello che c'è, suonando e cantando insieme.

Purtroppo la pandemia ha costretto l'annullamento dell'esibizione musicale presso la RSA , ma questo non è stato sufficiente a fermare la voglia dei ragazzi dell'orchestra di restituire a quegli anziani l'emozione delle loro storie e delle loro canzoni.

È così che, nelle settimane di lockdown antecedenti al Natale, i ragazzi hanno partecipato all ' iniziativa In Coro di Fondazione Don Gnocchi, con dei video messaggi speciali di auguri per i loro amici della RSA .