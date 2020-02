Torna Il Contastorie, dialoghi in musica tra generazioni 

Ascoltare e raccogliere per poi tornare con un concerto a restituire le canzoni e le esperienze condivise, rievocando le emozioni di un tempo e regalandone altre totalmente nuove.

È questa la “missione” dei giovani musici che con Il Contastorie - dialogo in musica portano la loro energia agli ospiti delle RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali. Un’azione tanto semplice quanto bella e toccante, sia per chi la vive in prima persona che per chi la vede da fuori.

Così, dopo la magia creatasi al concerto allestito presso la RSA Girola di Milano lo scorso Maggio 2019, Mediafriends, la Fondazione Don Gnocchi e i ragazzi dell’orchestra giovanile della Scuola di Musica OttavaNota di Milano hanno riproposto l’iniziativa agli ospiti della RSA S.Maria al Castello di Pessano con Borgango (MI).

Tra le due generazioni si è creata subito quella sinergia unica che contraddistingue Il Contastorie, uno scambio di esperienze, ricordi e sorrisi che si è concluso con una promessa: i ragazzi torneranno presto per esibirsi in un concerto.



Il Contastorie è un iniziativa di Mediafriends Onlus.