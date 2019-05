Grande successo per il primo concerto de “Il Contastorie”

La musica ci unisce, tutti. Indipendentemente dall’età. Anzi, quando ad incontrarsi sono generazioni differenti si crea una magia senza tempo.

È quello che è avvenuto Sabato 25 Maggio alla RSA Girola della Fondazione Don Gnocchi a Milano, teatro del primo concerto de Il Contastorie, la nuova iniziativa Mediafriends.



I ragazzi dell’orchestra Insieme con la musica - della Scuola di musica OttavaNota - affiancati per l’occasione dal Coro Ragazzi di Via Cova hanno allietato gli ospiti della struttura, parenti, amici e operatori della RSA con un’interpretazione musicale di quegli stessi ricordi e racconti che gli anziani avevano condiviso con loro durante un precedente incontro, chiudendo e allo stesso tempo proseguendo, un percorso circolare di ascolto, interpretazione, restituzione.



La risposta all’evento è stata straordinaria, con la sala gremita di persone di tutte le età e gli ospiti trascinati dai brani che già li avevano fatti cantare e sognare in gioventù, e che anche in questa occasione di festa non hanno mancato di farlo.



Il Contastorie è un progetto che nella sua semplicità riesce ad essere particolarmente efficace e coinvolgente per tutti i suoi partecipanti, giovani e meno giovani.

Un dialogo tra generazioni differenti, tra gli anziani che condividono le proprie esperienze e i ragazzi che ne diventano nuovi custodi e testimoni, pronti a restituire i preziosi ricordi nel modo più bello che c’è, suonando e cantando insieme.



Il Contastorie è soltanto alla prima.