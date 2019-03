Contastorie: due generazioni unite dalla musica

All’inizio pensavo sarebbe stata una cosa noiosa e invece ho visto come gli anziani interagivano con i ragazzi raccontandosi storie, avvenimenti e cantando armoniose canzoni.

Nessuno rimaneva indietro e tutti volevano partecipare, si scambiavano le loro tradizioni e culture cercandole nei loro ricordi risvegliandosi così i momenti più belli.

I ragazzi chiedevano agli anziani di cantare una canzone della loro epoca e alcuni si ricordavano perfettamente il testo e la melodia, incredibile! Alcune di queste canzoni saranno risuonate e cantate dai ragazzi in un concerto dedicato agli anziani.

Ad un certo punto uno dei ragazzi ha incominciato a fare beatbox e tutti si sono meravigliati, gli sembrava una cosa dell’altro mondo.

Oltre ai momenti felici nascevano anche quelli più tristi, ovvero, quelli riferiti al periodo della Guerra quando la musica per loro era l’unico modo per rincuorarsi e divertirsi così si andava, appena possibile, a cantare dalle suore.

Capisco bene che andare a cantare in un coro era un modo per risollevarsi perché si sta con gli amici ed era un momento per lasciar perdere gli altri pensieri.

Altri modi che avevano per ascoltare la musica erano: la radio e la banda del paese; la banda era sopratutto sinonimo di festa.

Siccome molti anziani amavano come strumento la fisarmonica, i ragazzi dell’orchestra “Ottava Nota” nel concerto del 25 maggio suoneranno la fisarmonica per accontentare gli anziani e fargli rivivere i vecchi momenti.

Dopo aver assistito a questo incontro vorrei tanto andare al concerto.



Alberto Vaccariello Paniagua