Arte e cultura per la vita.

Si conferma la preziosa collaborazione tra i Musei San Domenico di Forlì e Mediafriends nel segno di arte e solidarietà. Una collaborazione consolidata che ha consentito, nel tempo, di finanziare dieci progetti sul territorio nazionale, senza dimenticare realtà complesse in aree del terzo mondo, grazie alla vendita dei biglietti di ingresso alla mostra.



Quest’anno la mostra “Ulisse. L’arte e il mito”, ospitata presso i Musei San Domenica di Forlì dal 15 Febbraio al 21 Giugno 2020, sosterrà un’iniziativa di valore etico e sociale, scelta da Mediafriends, a favore della città di Forlì e del suo territorio. Una parte del ricavato della mostra verrà infatti destinato al progetto di ristrutturazione di “Casa Betania”, centro di accoglienza gestito dalla Fondazione Buon Pastore-Caritas, rivolto alle fasce più deboli della comunità, con una particolare attenzione ai bisogni sociali e al disagio giovanile. Saranno inoltre sostenute azioni formative per promuovere il volontariato dei giovani, culturali di cittadinanza attiva e di solidarietà civile.

Le sale del San Domenico ospiteranno 250 opere tra le più significative, dall’antico al Novecento, suddivise in 16 sezioni, in un percorso museale che ricomprende pittura, scultura, miniature, mosaici, ceramiche, arazzi e opere grafiche e che si snoda attraverso i più grandi nomi di ogni epoca.

Come di consueto, di assoluto prestigio le collaborazioni con i più importanti Musei nazionali e internazionali, tra i quali il Musée d'Orsay di Parigi, la Royal Academy di Londra, il Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, il Metropolitan Museum of Art di New York, i Musei Vaticani, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e l’Università di Ginevra, per citarne alcuni.

La mostra è curata della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e sotto l’egida di Gianfranco Brunelli, direttore dei progetti espositivi, e del Comitato Scientifico presieduto dal professor Antonio Paolucci.



Info e prenotazioni su www.mostraulisse.it