Black friday 2018, consigli per gli acquisti

Cos'è il Black Friday?

Ma partiamo dalle basi. Chi ancora non sa di cosa si tratti alzi la mano. Il Black friday nasce in America, e cade il venerdì successivo la festa del Ringraziamento, che, come vuole la tradizione, dà il via alla stagione degli acquisti natalizi con una serie di sconti e promozioni. In Italia, il Black friday è occasione di offerte soprattutto on line ed è seguito dal Cyber Monday, quando queste offerte si canalizzano in particolare sui prodotti tech. Quest’anno la data da segnare sul calendario per il Black friday è il 23 novembre.



Black friday, consigli non perdere le offerte migliori

Come “navigare” tra le offerte e gli sconti on line facendo veri affari e, allo stesso tempo, evitare le truffe? Ecco qualche consiglio:



1) Aggiornare il proprio account: prima di usufruire delle offerte on line, è bene controllare il proprio account sulla piattaforma di e-commerce scelta, dalla scadenza della carta di credito all’indirizzo registrato per la consegna. Un accorgimento per evitare di incappare in qualche problema last minute o che, addirittura, l’acquisto non venga mai recapitato.



2) Non solo Black Friday: un buon consiglio per le offerte del Black friday è… non limitarsi al Black friday. Le offerte, infatti, solitamente iniziano con qualche giorno di anticipo e continuano almeno fino al Cyber Monday. Evita i momenti dove il picco di traffico sul tuo sito di e-commerce preferito può rallentarti o farti brutti scherzi al momento dell’acquisto.



3) Attenzione alle fregature: la truffa on line, in particolare in momenti come questo, è dietro l’angolo. Assicurati sempre che la piattaforma dove stai acquistando sia affidabile. Non farti trascinare da offerte sensazionali: solitamente è proprio qui che si annida la fregatura, spesso sotto il nome di marchi famosi. Tieni sempre gli occhi bene aperti prima di comprare.



4) Controllare le recensioni: anche se pensi di aver trovato un vero affare, non dimenticarti mai di leggere le recensioni degli altri utenti sul prodotto e sul venditore, per individuare eventuali difetti o criticità. 5. Traccia il prezzo Lo sconto è veramente conveniente? Se hai adocchiato un prodotto, traccia il suo prezzo su diverse piattaforme on line in altri periodi dell’anno o, almeno, a partire da qualche settimana prima del Black friday. Non è impossibile che, in momenti meno “caldi”, l’acquisto sia addirittura più vantaggioso!