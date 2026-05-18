Carlo Verdone e Giovanni Veronesi all'ospedale Gemelli per la giornata mondiale dell'ipertensione

Sembra però smentirlo in parte l’amico e collega Giovanni Veronesi. “Quando siamo andati in Russia a girare il film Italians, in Russia, tu ti eri portato una valigiata di medicine, perché lì i nomi delle medicine sono diversi!” E, tornando al tema della Giornata Mondiale dell’Ipertensione, ecco pronto un altro aneddoto educativo di Verdone. “Vado in farmacia tre volte a settimana a controllarmi la pressione – rivela il grande attore e regista -. Un giorno però mi sono spaventato perché il farmacista mi ha trovato 185/110. Poi, dopo un quarto d’ora ha cominciato ad abbassarsi, anche perché me l’hanno misurata con quello manuale. Io sono più sicuro quando c’è la pompetta… Fondamentale però il mio amico farmacista che, anche quando trova la pressione alta, mi fa sempre il pollice in su. E fa bene, perché la prima misurazione risente del ‘camice bianco’. Ma lui mi rassicura, fa il pollice in alto, me la rimisura e quella scende a 135.”