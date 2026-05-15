La X Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche, il tema: “Liberi di scegliere”

Si è tenuta a Cervia la X Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d’Oro. L’evento, svoltosi nel corso di quattro giornate al Club Hotel Dante, ha riunito circa 100 persone con sordocecità provenienti da tutta Italia, ciascuna affiancata da un volontario. Insieme a loro erano presenti anche professionisti dell’Ente e oltre 50 interpreti di LIS e LIS tattile, fondamentali per permettere ai partecipanti di comunicare, confrontarsi e prendere parte a tutte le attività in programma. L’evento è un appuntamento triennale, un’occasione fondamentale per condividere esperienze, bisogni e aspirazioni, ma anche per portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni le istanze di chi vive questa disabilità complessa.