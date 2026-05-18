L'unico salvavita immediato è l'adrenalina - A sollevare i timori del presidente Siaaic è anche la gestione dell'emergenza nei momenti immediatamente successivi al malore: dalle prime ricostruzioni sul caso di Casoria emerge infatti il disperato tentativo di somministrare del cortisone al giovane prima dell'arrivo del 118. "Il cortisone ha tempi di azione troppo lenti per un'anafilassi acuta. Ciò che un paziente allergico deve sempre portare con sé - precisa Patella - è l'adrenalina auto-iniettabile. È un farmaco di autosomministrazione che permette di guadagnare il tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso".