Cremona, inaugurato Centro Nazionale per il Trattamento delle Psicopatologie nell'Autismo

A tagliare il nastro nel giorno dell’apertura è stata la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli: “L’inaugurazione del primo Centro nazionale dedicato al trattamento dei casi complessi nelle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettive rappresenta un passo importante per tutto il Paese”. La ministra ha spiegato che “nasce un luogo che mette al centro la persona, la dignità, il diritto alla cura e il sostegno concreto alle famiglie. Ringrazio Fondazione Sospiro, il presidente Giovanni Scotti, il professore Serafino Corti, tutti i professionisti, gli operatori, le istituzioni e le famiglie che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante traguardo, che dimostra quanto sia importante lavorare insieme, unendo competenze sanitarie, ricerca, formazione e attenzione sociale, per costruire percorsi sempre più personalizzati e rispondenti ai bisogni reali delle persone”.