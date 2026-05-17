La ricerca fa parte del progetto internazionale "Parkinson Microbioma", finanziato anche da Aligning Science Across Parkinson's e a livello internazionale è stato coordinato dal professor Anthony H. V. Schapira (University College London). In Italia ha avuto come centro di riferimento la Fondazione Irccs Mondino di Pavia e la Neurologia dell'Irccs di Reggio Emilia. Prima autrice dello studio è Elisa Menozzi, ricercatrice reggiana del Queen Square Institute of Neurology di Londra.