Michael J. Fox e il Parkinson: "Vorrei morire nel sonno"

L’attore ha parlato delle sue attuali condizioni di salute: "Non c'è una linea temporale, non ci sono fasi che si attraversano, non come accadrebbe, ad esempio, con il cancro alla prostata", ha detto a proposito della sua diagnosi. "È molto più misteriosa ed enigmatica. Non voglio inciampare sui mobili o sbattere la testa". "Posso camminare, ma non è bello ed è un po' pericoloso", ha spiegato l'attore. Con il Parkinson, il cervello subisce danni progressivamente nel corso degli anni. I sintomi fisici includono tremori involontari di alcune parti del corpo, così come movimenti rallentati e altri problemi di mobilità. Intervistato recentemente da People, l'attore aveva parlato della necessità di ascoltare sempre il suo corpo: "Mi sveglio e comprendo come sarà la giornata, e cerco di adattarmi. Continuo ad affrontare nuove sfide a livello fisico e le supero".