Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaElezioniEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
la rivelazione dell'attore

Michael J. Fox e il Parkinson: "Vorrei morire nel sonno"

La star di "Ritorno al futuro" ha condiviso i suoi pensieri dopo 35 anni di convivenza con la malattia neurodegenerativa

16 Ott 2025 - 09:23
© IPA

© IPA

Michael J. Fox ha parlato della morte in una lunga intervista rilasciata al quotidiano britannico al Sunday Times, condividendo i suoi pensieri dopo 35 anni di convivenza con il Parkinson: "Vorrei semplicemente non svegliarmi più un giorno. Sarebbe davvero fantastico. Non voglio che la mia morte sia drammatica. Non voglio inciampare nei mobili e sbattere la test". All'attore 64enne icona di "Ritorno al Futuro" è stata diagnosticata la malattia neurodegenerativa nel 1991, quando aveva 29 anni.

Leggi anche

Ritorno al Futuro, Michael J. Fox chiede aiuto ai fan per ritrovare la chitarra scomparsa

Michael J. Fox suona a sorpresa con i Coldplay a Glastonbury

L’attore ha parlato delle sue attuali condizioni di salute: "Non c'è una linea temporale, non ci sono fasi che si attraversano, non come accadrebbe, ad esempio, con il cancro alla prostata", ha detto a proposito della sua diagnosi. "È molto più misteriosa ed enigmatica. Non voglio inciampare sui mobili o sbattere la testa". "Posso camminare, ma non è bello ed è un po' pericoloso", ha spiegato l'attore. Con il Parkinson, il cervello subisce danni progressivamente nel corso degli anni. I sintomi fisici includono tremori involontari di alcune parti del corpo, così come movimenti rallentati e altri problemi di mobilità. Intervistato recentemente da People, l'attore aveva parlato della necessità di ascoltare sempre il suo corpo: "Mi sveglio e comprendo come sarà la giornata, e cerco di adattarmi. Continuo ad affrontare nuove sfide a livello fisico e le supero".

Nell'intervista a People, che gli ha anche dedicato la copertina del numero di ottobre, Michael J. Fox ha parlato della sua vita. Il 14 ottobre è uscito il suo nuovo libro, "Future Boy", scritto in collaborazione con Nelle Fortenberry ("Still: A Michael J. Fox Movie e Michael J. Fox: Adventures of an Incurable Optimist"), un racconto di quando era protagonista allo stesso tempo della sitcom, "Family Ties" (Casa Keaton) e del film "Back to the Future". Oltre al libro, gli ultimi mesi sono stati pieni di impegni per l'attore, è stato sul set come guest actor per la terza stagione di "Shrinking", dopo aver annunciato il ritiro dalle scene nel 2000 a causa delle difficoltà legate alla sua malattia. "C'è sempre un momento in cui dico addio", scherza.

E' impegnato, inoltre, nel completare la versione audio del suo libro, e continua il lavoro con la sua fondazione, la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, fondata nel 2000. "L'ultimo anno è stato davvero positivo, molto stimolante", ha spiegato, ma ciò non vuol dire che non ci sono difficoltà per lui e ogni giorno deve ascoltare i messaggi che gli lancia il suo fisico prima di decidere cosa poter fare. "Mi alzo la mattina, capisco come andrà la giornata dal feedback del mio fisico e cerco di adattarmi. Vengo messo continuamente alla prova, giro tanto in sedia a rotelle e mi ci è voluto un po' per abituarmici". L'attore resta tuttavia positivo, ha anche quattro figli con la moglie Tracy, alla quale è legato da 37 anni: Sam, 36 anni, le gemelle Aquinnah e Schuyler, 30 anni, e Esmé, 23 anni.

Ti potrebbe interessare

michael j. fox
cinema

Sullo stesso tema