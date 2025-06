Ritorno al Futuro, Michael J. Fox chiede aiuto ai fan per ritrovare la chitarra scomparsa

Come aiutare – Chiedere ad amici, parenti e conoscenti. Sono questi i primi suggerimenti che alcuni dei volti simbolo di Ritorno al Futuro rivolgono ai loro seguaci. Della chitarra non si sa nulla, ma la speranza è che possa trovarsi a casa di qualche collezionista in giro per il mondo. E che questa richiesta possa convincere qualcuno a condividere quante informazioni possibili. “Dove andiamo non c’è bisogno di strade, solo di indizi”, si legge in un estratto del video pubblicato sui social. Un riferimento all’importanza di qualsiasi dettaglio, all’apparenza anche banale, che possa essere utile in questa ricerca della Cherry Red.