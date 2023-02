"Ritorno al futuro", Michael J. Fox e il cast si riuniscono dopo 38 anni per un selfie memorabile

La Thompson ha anche condiviso alcuni video con le sue co-star. "Il mio ragazzo preferito, preferito di sempre", si può sentire l'attrice dire a Wilson in uno dei video. "Amo questa signora", le fa eco lui: "È così bello vederti. È così favoloso".

"Guarda chi c'è", ha detto in un'altra clip l'attrice rivolgendosi a Lloyd, 84 anni, che interpretava il folle scienziato Dr. Emmett 'Doc' Brown.





Gli attori hanno citato alcune battute del film, ricordando le frasi iconiche dei loro personaggi.

Wilson, che nella trilogia ha interpretato il prepotente Biff Tannen, ha poi fatto il verso al suo personaggio, battendo delicatamente il pugno sulla testa di Lea Thompson e dicendo: "Ciao, c'è qualcuno in casa?”, la sua tipica battuta.



Anche il protagonista del film cult, Michael J. Fox, ha pubblicato le foto nelle sue storie Instagram scrivendo: "Adoro essere a questi eventi FanExpo e vedere alcune delle mie persone preferite come Lea, Tom, Chris e tutti voi ragazzi #bttf", e ha poi aggiunto: "Sono così felice”.

Non è la prima volta che il cast si riunisce. E' già successo lo scorso anno ad ottobre quando Michael J.Fox e Christopher Lloyd si sono incontrati in occasione dell’edizione 2022 del New York Comic-Con. Il momento emotivamente più toccante è stato quello del tenero abbraccio di Marty e Doc sul palco.

E sempre Fox e Lloyd si sono ritrovati nel 2020 per un torneo di beneficenza della Fondazione Michael J. Fox, che punta a trovare una cura per il morbo di Parkinson, che Michael conosce bene.

Il film del 1985, diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg, segue il viaggio del diciassettenne Marty McFly (Fox), mentre torna indietro nel tempo dopo che un esperimento del suo amico Doc Brown (Lloyd), uno scienziato eccentrico, è andato storto e deve assicurarsi che sua madre (Thompson) sposi suo padre, altrimenti non esisterà. Lungo la strada, si scontrerà con il bullo Biff Tannen, interpretato da Wilson.



"Ritorno al futuro" ha ispirato due film sequel, ma il primo episodio della trilogia è considerato un'icona del cinema degli anni ottanta e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. La pellicola ha ricevuto il premio Oscar al miglior montaggio sonoro.

Nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

In occasione del suo 25mo anniversario, il 27 ottobre 2010 il film è stato riproposto per un solo giorno nelle sale cinematografiche italiane, statunitensi e britanniche. La stessa cosa si è ripetuta il 21 ottobre 2015, in corrispondenza della data di viaggio verso il futuro dei protagonisti nel secondo capitolo della serie.

Nel giugno 2023 è previsto il debutto di uno spettacolo a Broadway ispirato al film.