Scoperte le "spie" di Alzheimer e Parkinson

"Siamo più vicini che mai al giorno in cui una diagnosi di Alzheimer non sarà più una condanna a morte", scrive Bill Gates in un commento associato sempre sulla rivista Nature Medicine: "Il Gnpc è un esempio perfetto di ciò che è possibile quando gli scienziati di tutto il mondo lavorano insieme". Le decine di migliaia di campioni sono state, infatti, fornite da ventitré comunità di ricerca a livello globale e hanno permesso di identificare specifiche proteine "firma" dell'Alzheimer e delle altre patologie. I risultati hanno rivelato meccanismi specifici di ciascuna malattia ma anche alcuni che sono invece comuni, hanno sottolineato l'importanza della variante genetica APOE ε4, che aumenta il rischio di sviluppare questi disturbi, e hanno anche permesso di identificare nelle proteine dei cambiamenti legati all'età e associati alla salute cognitiva.