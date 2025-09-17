Neurodegenerazione, scoperta una proteina che la previene

La svolta è arrivata studiando la proteina PI31, che favorisce lo spostamento dei proteasomi verso le sinapsi e il loro assemblaggio. Se PI31 manca o non funziona correttamente, il meccanismo si blocca, i proteasomi non arrivano dove servono e i rifiuti proteici si accumulano nelle sinapsi formando aggregati non a caso i moscerini e i topi privati di PI31 mostrano segni di neurodegenerazione. I ricercatori hanno dunque provato ad aumentare i livelli della proteina nei moscerini, ottenendo un netto miglioramento di sintomi simili a quelli del Parkinson. Nei topi, invece, anche modesti incrementi della proteina hanno fermato la neurodegenerazione, preservato la funzione motoria e migliorato lo stato di salute generale. In alcuni casi, la durata della vita è quasi quadruplicata. PI31 è risultata anche efficace nel rimuovere le proteine tau anomale, tipiche dell'Alzheimer. "Il grado con cui riusciamo a correggere i vari difetti nei topi è notevole", sottolinea Steller. Il prossimo obiettivo sarà verificare se PI31 possa preservare la funzione cognitiva nei topi anziani, con la speranza di procedere poi verso lo sviluppo preclinico di terapie per l'uomo.